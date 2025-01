Il busto “ritrovato” di Giuseppe Verdi sarà esposto nel comune di Villanova

Il busto in bronzo di Giuseppe Verdi, trafugato nei mesi scorsi dal cantiere di realizzazione del nuovo Centro paralimpico del Nord Italia, sarà ospitato dal Comune di Villanova. La richiesta del sindaco Romano Freddi è stata accolta dall’azienda Usl di Piacenza, che ha previsto di affidare all’amministrazione la custodia del bene in comodato d’uso, in attesa di completare i lavori per la nuova struttura e dare all’opera una collocazione definitiva. Il busto è stato consegnato al primo cittadino dal direttore generale Paola Bardasi insieme al direttore del distretto di Levante Evelina Cattadori.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di posizionare l’opera – che si attribuisce al cremonese Francesco Riccardo Monti – nell’aula consiliare in municipio o all’ingresso dello stesso.

“Siamo lieti di poter mettere in bella mostra – scrive il sindaco Freddi – e per questo ringraziamo di cuore l’azienda Usl che ha risposto positivamente alla nostra richiesta di diventarne custodi ed espositori, il busto del Maestro. Verrà esposto da domenica 26 gennaio in occasione di un evento musicale culturale con il coro Vallongina, solisti, accompagnati dall’orchestra sinfonica Colli Morenici, introdurrà il musicologo Daniele Tomasini. Ennesimo esempio dell’attaccamento, dimostrazione tangibile del vivo rapporto che l’Amministrazione e la nostra gente, che abbiamo l’onore di rappresentare, mantiene per la memoria di Giuseppe Verdi”.

In occasione della consegna erano presenti anche il presidente Nicola Pisaroni e la vice Tiziana Robuschi del comitato Noi con Giuseppe Verdi di Villanova. L’associazione ha infatti realizzato un ritratto del maestro in polvere di marmo che, prima del ritrovamento dell’originale, avrebbe dovuto sostituire quella mancante. La donazione dell’opera è stata recentemente formalizzata e l’Azienda, grata per il gesto di attenzione alla memoria del maestro, ha deciso di installare la scultura a Villanova nella posizione prima occupata da quella di bronzo.

Dalla fine di febbraio, quindi, Giuseppe Verdi tornerà a vegliare sul proseguimento dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro paralimpico. “Il comitato cittadino Noi con Giuseppe Verdi di Villanova – evidenzia il presidente Pisaroni – nasce con la finalità di promuovere l’immagine del grande Maestro. In passato ci siamo impegnati affinché fosse mantenuta e garantita l’intestazione del prossimo Centro Paralimpico a Giuseppe Verdi, preservata la storica cappellina interna così come l’area museale da aprire al pubblico una volta terminati i lavori. Ora, saputo del furto del busto antistante l’ex nosocomio, tra stupore e dolore di tutta la cittadinanza, prima che venisse ritrovato il manufatto originale abbiamo pensato di riacquistarne uno e donarlo all’azienda Ausl affinché la figura di Verdi tornasse a presenziare in entrata della struttura a suo ricordo e a benvenuto di tutti i futuri visitatori del centro”.