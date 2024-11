Ritrovato il busto di bronzo raffigurante Giuseppe Verdi: era stato rubato ad agosto

Era stato rubato lo scorso agosto. A distanza di tre mesi è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre, grazie alla segnalazione di un residente che stava passeggiando nei pressi di un canale a San Pedretto di Monticelli. Stiamo parlando del busto di bronzo raffigurante Giuseppe Verdi risalente al 1913.

Il busto, realizzato dall’artista Riccardo Monti per celebrare il centenario della nascita del maestro prima di essere rubato era posizionato su una colonna dell’ospedale di Villanova.

L’uomo che ha ritrovato il busto tra le erbacce ha chiamato immediatamente i carabinieri. L’opera è in buone condizioni ed è stata trasferita in caserma dai carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola in attesa di riconsegnarla all’azienda sanitaria locale.