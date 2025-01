Medici di famiglia in pensione, cittadini in difficoltà nel portale dell’Ausl

“Cambio medico”, ma non è semplice come bere un bicchiere d’acqua. Il pensionamento di cinque medici di famiglia il prossimo primo febbraio (si tratta di Michele Argenti, Francesco Cavanna, Filiberto Putzu e Paolo Vecchia di Piacenza e Anna Buonaditta di Carpaneto) ha fatto partire la corsa a scegliere un nuovo professionista. Per farlo l’Ausl di Piacenza indica tre modalità: una è attraverso il fascicolo sanitario elettronico, ma richiede lo spid, l’altro è rivolgersi agli sportelli del territorio e infine l’ultimo è consultare il portale dedicato “Cambio medico”.

cittadini in difficoltà

Proprio su quest’ultimo portale, alcuni cittadini hanno segnalato più di una difficoltà di compilazione: “Innanzitutto viene richiesta la mail, ma uno potrebbe anche non averla – spiega un utente – soprattutto chi è più anziano fa fatica. Poi dopo l’accesso occorre segnalare i nomi di almeno tre medici di base scelti fino a un massimo di cinque e ci sono da caricare l’accettazione del nuovo medico curante, la domanda di iscrizione a termine e un’altra infinità di documenti. Diciamo che non è esattamente un portale intuitivo”.

Da parte sua però l’Ausl fa sapere di avere ricevuto e gestito ben 1.200 domande tramite il portale: “Domande andate tutte a buon fine – sottolinea l’azienda – il portale nasce nel 2022 per dare una possibilità in più a chi per motivi diversi non ha lo spid e non ha il fascicolo sanitario elettronico”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ