Influenza, 27mila vaccini somministrati a Piacenza: ecco i prossimi open day

A Piacenza sono state somministrate circa 27mila dosi di vaccino dall’avvio della campagna antinfluenzale, che prosegue anche sul nostro territorio e in tutta la regione. In questa prima fase, spicca il contributo dei pediatri di famiglia, che hanno già vaccinato 1.440 bambini, garantendo una buona copertura nella fascia dell’infanzia. Buoni risultati si registrano anche per l’Igiene e sanità pubblica, che ha promosso numerosi open day destinati a diverse categorie professionali, dai lavoratori nei servizi essenziali ai donatori di sangue, fino ai volontari nel settore sociosanitario e al personale di allevamenti e macelli, con 865 vaccinazioni effettuate.

Tutte le date per le vaccinazioni antinfluenzali a libero accesso nel mese di novembre sono reperibili sul sito dell’Ausl di Piacenza. Un importante contributo è stato dato anche dalle farmacie, che finora hanno eseguito 844 vaccinazioni. Le farmacie aderenti possono vaccinare le persone aventi diritto alla somministrazione gratuita, purché maggiorenni e idonee alla vaccinazione in farmacia tramite compilazione del modulo di consenso.

La campagna è in corso anche nelle strutture residenziali per anziani, dove è stato vaccinato quasi il 50% degli aventi diritto. L’obiettivo è completare le somministrazioni a ospiti e professionisti entro novembre. I medici di famiglia hanno già effettuato circa 23mila vaccinazioni, rappresentando il punto di riferimento per le popolazioni target, che includono over 60, pazienti cronici, familiari di questi ultimi e donne in gravidanza. Anche il Servizio di Prevenzione e protezione dell’AUSL sta lavorando per vaccinare i lavoratori sanitari, con 524 professionisti già immunizzati grazie a open day negli ospedali e sessioni specifiche organizzate nei reparti. Per tutte queste categorie, la vaccinazione contro influenza e Covid-19 è raccomandata e gratuita. La campagna, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le aziende sanitarie, vede medici e pediatri di famiglia impegnati a garantire la copertura vaccinale a bambini e adulti con patologie croniche, over 60, bambini dai 6 mesi ai 6 anni e donne in gravidanza, inclusi i ricoverati in strutture per lungodegenti.

Il Servizio di igiene e sanità pubblica ha programmato alcune sessioni aperte e gratuite riservate agli addetti ai servizi essenziali come insegnanti, autisti dei mezzi pubblici e forze dell’ordine, donatori di sangue, volontari sociosanitari e lavoratori degli allevamenti e dei macelli. Durante questi open day sarà possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale, anti-Covid o entrambe.

IL CALENDARIO

Le date dei prossimi appuntamenti includono lunedì 11 novembre, dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza, situato nell’edificio 5A del nucleo antico; lo stesso giorno, dalle 11 alle 12.30, alla Casa della Salute e della Comunità di Bettola, in via De Amicis, 1/A. Martedì 12 novembre saranno disponibili dalle 15 alle 17 sia alla Casa della Salute della Comunità di Borgonovo, in via Seminò 20, sia all’ospedale di Fiorenzuola, nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33. Giovedì 14 novembre si terranno diverse sessioni: dalle 14 alle 17 alla Casa della Salute e della Comunità di Piacenza, in piazzale Milano 2/6; dalle 11.30 alle 13.30 al punto prelievi della Croce Bianca, in via Ranieri 2; dalle 15 alle 16.30 alla Casa della Salute e della Comunità di Cortemaggiore, in via della Libertà 6; infine, dalle 9.30 alle 13 alla Casa della Salute e della Comunità di Podenzano, in via Dante Alighieri 18/20.