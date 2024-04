Al via “Volontari in salute”, iter di formazione lanciato dall’Ausl: il programma

Parte “Volontari in salute”, un percorso di formazione rivolto ai volontari del nostro territorio che scaturisce da una idea dei Comitati consuntivi misti ed è stato progettato in stretta collaborazione con la direzione dell’Ausl di Piacenza, i direttori dei distretti e l’esecutivo provinciale. “L’obiettivo – evidenzia il direttore sociosanitario Eleonora Corsalini – è soprattutto quello di riflettere e ragionare insieme sulle nuove sfide della sanità territoriale e sulle possibili modalità di collaborazione”.

Il ruolo del volontariato, come emerge dal programma della formazione, potrebbe spaziare in diversi ambiti di attività: accoglienza e orientamento; sostegno attivo ai progetti sperimentali a sostegno di fragilità e cronicità; promozione culturale e diffusione delle informazioni; promozione di sani stili di vita e della salute. I “volontari in salute”, insomma, potrebbero avere un ruolo molto attivo e diventare tra i protagonisti della riforma della sanità territoriale, così come descritto dal decreto ministeriale 77 del 2022.

Il programma

Il percorso prevede cinque appuntamenti e partirà martedì 14 maggio, con l’apertura e i saluti del direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi. Aperto a tutti i volontari del territorio piacentino, l’evento si concluderà il 18 giugno, con una giornata laboratoriale di sintesi e progettazione delle funzioni del volontariato nel sistema sanitario e sociosanitario della provincia di Piacenza

La sede degli incontri è la sala riunioni dell’Emporio solidale in via Primo Maggio 62 a Piacenza, messa a disposizione dal Centro servizi per il volontariato di Piacenza, che garantisce un ampio parcheggio interno.

L’iscrizione al percorso dovrà avvenire tramite mail da inviare a [email protected], indicando nome e cognome e associazione di riferimento, entro venerdì 10 maggio.