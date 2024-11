Vaccini antinfluenzali e anti-Covid, prosegue la campagna dell’Ausl: le nuove sedute

Proseguono anche a novembre gli appuntamenti sul territorio piacentino per la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, disponibile gratuitamente per i cittadini. Durante le sedute aperte e gratuite, riservate a determinate categorie, è possibile fare la sola vaccinazione antinfluenzale, la sola vaccinazione anti-Covid o entrambe le vaccinazioni contestualmente.

IL CALENDARIO

La prossima settimana sarà possibile vaccinarsi lunedì 4 novembre 2024 nel laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza, situato nell’edificio 5A del nucleo antico, dalle 15 alle 17. Martedì 5 novembre alla Casa della salute di Borgonovo, in via Seminò 20, e all’ospedale di Fiorenzuola in via Roma 33, entrambe dalle 15 alle 17. Giovedì 7 novembre, a Piacenza, si potrà accedere al vaccino nel punto prelievi della Galleria del Sole dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, alla Casa della salute di Piacenza, a piazzale Milano 2/6, dalle 14 alle 17. Sempre giovedì 7 novembre sarà possibile vaccinarsi nella Casa della salute di Monticelli, in viale Guglielmo Marconi 3, dalle 15 alle 16.30.

“La vaccinazione è raccomandata e gratuita anche per altre categorie, quali operatori sanitari e sociosanitari, donne in gravidanza, bambini e adulti con patologie croniche, persone over 60, bambini dai 6 mesi ai 6 anni e persone ricoverate in strutture per lungodegenti” spiega l’Ausl di Piacenza.

Medici e pediatri di famiglia rappresentano i primi riferimenti per la vaccinazione, mentre le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e persone vulnerabili, in collaborazione con i servizi Ausl, garantiranno la vaccinazione agli ospiti e ai propri operatori. Le donne in gravidanza, in concomitanza con la vaccinazione trivalente (difterite-tetano-pertosse) o la vaccinazione anti-Covid-19, potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale nelle sedi dell’Igiene e sanità pubblica.

Le farmacie convenzionate aderenti somministrano il vaccino antinfluenzale a chi ha diritto alla vaccinazione gratuita, purché sia maggiorenne e risultato idoneo a seguito della compilazione del modulo di triage pre-vaccinale. Chi non rientra nelle categorie per la gratuità può ugualmente richiedere la vaccinazione, con spesa del vaccino e della prestazione a proprio carico