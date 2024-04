Quarta edizione di Val Tidone lentamente: tra le novità escursioni serali e a cavallo

Prende il via domenica 7 aprile la quarta edizione di Val Tidone Lentamente. Il lungo calendario di escursioni guidate alla scoperta del Sentiero del Tidone si apre con un’uscita a Arcello di Pianello che unirà il piacere della camminata a quello della scoperta archeologica.

26 escursioni alla scoperta della Val Tidone

A seguire le successive escursioni, in totale 26, consentiranno di scoprire le bellezze della Val Tidone e le sue peculiarità: dalla lavanda, ai mulini, dalla diga del Molato, ai luoghi che ricordano la lotta partigiana. Il tutto avendo come filo conduttore i 69 chilometri di sentiero che costeggiano il torrente Tidone, dalla foce in fiume Po alla sorgente sull’Appennino pavese.

Val Tidone lentamente, le novità di quest’anno

Tra le novità di quest’anno ci saranno quattro uscite serali (dal 25 luglio al 15 agosto), una a cavallo (il primo maggio), e poi camminate legate agli eventi territoriali, come il festival itinerante dei vini Val Tidone Wine fest.

Fondi per la manutenzione del tracciato

Altra novità di quest’anno sarà la donazione, da parte degli organizzatori, di un euro per ogni partecipante a favore dell’associazione Sentiero del Tidone per la manutenzione del tracciato naturalistico.

Tutte le escursioni sono cardioprotette grazie a Progetto Vita e sono tutte accompagnate da guide Aigae esperte. Il calendario definitivo si può consultare sul sito di Sentiero del Tidone.