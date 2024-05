Nasce Gep, l’Unione delle guide escursionistiche piacentine: debutto a Ferriere

Nasce Gep, l’Unione delle guide ambientali escursionistiche piacentine, che racchiude i gruppi delle guide di Piacenza ora attivi (Walk the Nature, Eva, I Calcaterra, Azimut) e alcuni singoli professionisti che operano sul territorio per un totale, al momento, di oltre 20 guide. “L’esigenza di unirci – spiegano Annalisa Guaraldo e Gianluca Marranghello – nasce dalla volontà di raggruppare diversi addetti ai lavori che già svolgono le proprie attività nel mondo outdoor e che si riconoscono in una serie di principi inderogabili come la sicurezza, la professionalità, la formazione continua, la solidarietà e il supporto reciproco, la promozione di uno stile di vita sostenibile e di un turismo rispettoso dei territori, trasparenza economica, inclusività e rispetto delle diversità”.

L’obiettivo di Gep è essere punto di riferimento per l’accompagnamento professionale nel territorio della provincia di Piacenza, dalla pianura all’Appennino, mantenendo le singole identità originarie, valorizzando le realtà del territorio, quelle culturali, ambientali e storiche. L’attività divulgativa sarà sempre in primo piano, senza dimenticare anche il lato ludico in un clima di rispetto reciproco e inclusione.

Il primo evento si è tenuto al rifugio “Stoto” del Gaep a Selva di Ferriere con una giornata di escursioni gratuite per presentarsi alla cittadinanza. Oltre 60 persone hanno partecipato, raggiungendo luoghi suggestivi dell’Appennino ferrierese.

Tutte le escursioni saranno inserite sulla pagina Facebook di Gep.