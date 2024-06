La magia di Val d’Aveto e Val Trebbia nella nuova puntata di “Sentieri piacentini”

Nella terza puntata di “Sentieri piacentini”, in onda sabato 29 giugno ore 20.20 su Telelibertà, l’escursionista, fotografo e videomaker piacentino Roberto Salini inquadra l’universo paesaggistico che si trova tra Aveto e Trebbia.

alla scoperta di antiche vie

Da Cerignale giù lungo i fianchi della Val d’Aveto fino alla confluenza Aveto/Trebbia, poi su lungo il versante della Val Trebbia, percorrendo antiche vie di comunicazione.

Cerignale, incantevole borgo situato sulle dolci pendici della Val d’Aveto, offre un viaggio che scende fino alla confluenza tra l’Aveto e il Trebbia, due fiumi che si incontrano in un abbraccio di acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Da lì, il percorso si snoda nuovamente verso l’alto, seguendo gli scorci della Val Trebbia, una delle valli più affascinanti e ricche di storia dell’Appennino ligure. Percorrere queste antiche vie significa immergersi in un passato fatto di sentieri battuti da mercanti, pastori e pellegrini.

Le strade, un tempo cruciali per il commercio e gli scambi culturali, conservano il fascino delle pietre millenarie e raccontano storie di un tempo in cui ogni passo era una scoperta e ogni angolo un nuovo panorama da ammirare.

il format

“Sentieri Piacentini” esplora in profondità le ricchezze culturali e naturali della provincia, portando alla luce aspetti meno conosciuti e spesso trascurati.

Ogni episodio è un’occasione per scoprire borghi antichi, dove il tempo sembra essersi fermato, con le loro strade acciottolate, le case in pietra e le tradizioni secolari.