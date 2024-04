Progetti didattici e sicurezza nelle escursioni: gli obiettivi per promuovere la Val Tidone

La collaborazione per promuovere e tutelare i paesaggi della Val Tidone prosegue tra il Consorzio di Bonifica di Piacenza e l’associazione “Sentiero del Tidone APS”.

Nello specifico, saranno previste sia attività didattiche, sia un progetto legato alla sicurezza degli escursionisti.

“ALLA SCOPERTA DEL SENTIERO DEL TIDONE”

Consorzio e associazione, da quattro anni collaborano al progetto didattico che prevede iniziative di educazione civica e ambientale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Val Tidone, con la possibilità di partecipare a un incontro di presentazione del sentiero e a visite didattiche accompagnati dai volontari.

“Con questo progetto vogliamo far conoscere il sentiero agli studenti della Val Tidone aumentando in loro la consapevolezza del ruolo attivo che hanno nella salvaguardia dell’ambiente”, ha spiegato Gabriella Marazzi, referente del presidente dell’associazione “Sentiero del Tidone APS” Daniele Razza, riferendosi alle finalità del progetto.

Il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi, ha infine introdotto gli obiettivi principali della collaborazione: “Puntiamo a far conoscere il sistema idraulico di nostra competenza con funzioni assolte e opere in gestione. Tra le proposte didattiche che proponiamo spicca la visita alla diga del Molato”.

LA SICUREZZA DEGLI ESCURSIONISTI

Associazione e consorzio, unitamente a “Progetto Vita Piacenza”, hanno inoltre siglato la cooperazione condivisa per quanto riguarda il progetto che mira a favorire l’accesso, attraverso opportuna segnaletica, ai DAE (defibrillatori semiautomatici esterni) presenti lungo il sentiero e nelle vicinanze (entro 2 chilometri).

Un progetto pilota a livello nazionale e in fase di sviluppo, per la sicurezza degli escursionisti che percorrono i 69 km di sentiero a piedi, in bicicletta e a cavallo, e che vuole anche stimolare altri sentieri ad adottare questa specifica segnaletica per indicare i DAE più vicini al percorso.