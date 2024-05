Pianello, dopo 14 anni in affitto la sede della Croce Rossa diventa privata

La Croce Rossa di Pianello mette radici nel territorio con un atto simbolico e concretissimo al tempo stesso: la sede di via Campo Sportivo è diventata a tutti gli effetti di proprietà del comitato provinciale Cri, con un ingente sforzo economico.

Dopo quattordici anni in affitto, i locali ora rinascono con la speranza che questa “indipendenza” possa ora rilanciare l’associazione e stimolare l’ingresso di nuove forze giovani. Così è stato un momento di festa “in rosso”, con la partecipazione di Alessandro Guidotti (alla sua ultima uscita pubblica da presidente del comitato provinciale prima delle elezioni) e di Sandro Torselli, che guida il gruppo dei volontari pianellesi.

L’acquisto dell’area vale ben 250mila euro, ottenuti tramite risorse del comitato provinciale Cri e in massima parte tramite un mutuo a condizioni vantaggiose con la Banca di Piacenza che, a sua volta, ha contribuito con una somma significativa.

“Siamo noi a dover ringraziare la Croce Rossa” aggiunge Davide Sartori in rappresentanza della Banca. “Per noi è motivo di vanto aver contribuito: non c’è niente di più attraente che sostenere chi ogni giorno aiuta gli altri”. Oltre al riscatto dell’attuale sede, al momento la prima di proprietà in tutta la provincia, la Cri di Pianello potrà contare anche su un capannone più ampio per il ricovero dei mezzi di soccorso. “Questi volontari sono un tesoro per la Valtidone” ha ricordato il sindaco di Pianello, Giampaolo Fornasari. “Adesso chi verrà dopo di me deve impegnarsi con Ausl per costruire una piazzola per l’elisoccorso notturno vicino alla sede”.