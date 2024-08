Il maltempo delle scorse settimane rende inagibile un tratto del Sentiero del Tidone

Il Sentiero del Tidone è percorribile a tratti e non più nella sua totale interezza.

L’ultima mazzata in ordine di tempo, dopo le piene che in primavera ne avevano danneggiato il tracciato, è arrivata con la bufera di acqua e vento che a fine luglio ha causato seri danni a numerosi alberi che si trovano nel tratto tra Mulino Rizzo e Mulino Gobbo.

La pericolosità degli arbusti che costeggiano quel tratto di Sentiero ha indotto a dichiararlo inagibile per circa due chilometri.

“La situazione di alcuni alberi è apparsa subito precaria – dice il presidente Daniele Razza – e il numero di alberi pericolanti, dopo un sopralluogo più attento, è cresciuto motivo per cui il tratto è stato dichiarato inagibile”.

Servono fondi per la manutenzione tanto che i volontari hanno chiesto aiuto anche alla Regione.

percorribile un tratto di Sentiero

“Il Sentiero – ci tiene a sottolineare il presidente Razza – è percorribile a tratti, anche lunghi, ma non più nella sua totale interezza. Tramite la nostra pagina Facebook è possibile avere il quadro della situazione e chiederci informazioni, anche sui percorsi alternativi”.