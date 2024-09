Dall’Australia per il Summer Cult, ma turismo in calo nella provincia di Piacenza

Cala il turismo nella provincia di Piacenza. La domanda turistica nei servizi ricettivi da gennaio a luglio ha segnato, ovunque tranne a Castelvetro, un segno meno. In tutto: 153mila presenze complessive, di cui 105mila italiani e 48mila esteri. Ma Castell’Arquato ha visto il calo più consistente: -33% rispetto al 2019 e -18% a confronto con il 2023. Anche Bobbio e Rivergaro, mete turistiche per eccellenza del nostro territorio, hanno ceduto il passo.

A Piacenza città (-3,6% rispetto al 2023) i mesi in crescita sono stati gennaio, febbraio e marzo (il migliore), ma non rispetto al pre Covid.

TURISMO A PIACENZA: A TRAINARE È LA CULTURA

Ma ci sono anche buone notizie e curiosità. E’ la cultura a trainare l’interesse turistico. Alla Summer Cult di Palazzo Farnese, a Piacenza, per esempio sono stati acquistati biglietti addirittura dall’Australia.

Ticket One ha poi venduto un biglietto destinazione Piacenza in Qatar, uno in Svezia, ben due in Brasile e altri due in Ungheria, uno in Israele e venti in Svizzer. E poi altri in Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica Ceca. Sono 9mila gli spettatori della Summer Cult arrivati da fuori Piacenza. Complessivamente al solo Farnese si sono registrati circa 19mila spettatori paganti: questi i primi numeri confermati dall’assessore alla cultura Christian Fiazza.

Nomi come Mannoia, Russel Crowe, ma anche il filosofo Umberto Galimberti, lo psichiatra Paolo Crepet, Francesco De Gregori, Umberto Tozzi, hanno sicuramente fatto la differenza. A questo bilancio si aggiunge quello della Caserma Cantore.

GIUBILEO: DA ROMA A PIACENZA SI ATTENDONO TURISTI

Prossimo obiettivo su cui puntare: il Giubileo. Sui 33 milioni di pellegrini previsti qualcuno potrebbe decidere di passare a Piacenza. “Ci siamo candidati agli stati generali sulla Francigena – conclude Fiazza – e se anche solo un centesimo dei pellegrini attesi passasse di qui, si parla di 330mila persone”.