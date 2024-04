Turismo, nel ponte di Pasqua 1.500 visite a Piacenza tra Farnese e salite alle cupole

Quasi 1.500 visite turistiche a Piacenza nel weekend di Pasqua. Una discreta presenza di francesi e tedeschi, ma soprattutto molti veneti, milanesi e torinesi, ha interessato la nostra città nel ponte festivo che si è appena concluso. Le impressioni raccolte dagli operatori dello Iat (informazioni e accoglienza turistica) riferiscono di un ottimo afflusso di turisti per di più entusiasti delle nostre bellezze.

IL BILANCIO

Gli ingressi tra i Musei Civici di Palazzo Farnese e la mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina” hanno superato quota mille a Pasqua e Pasquetta. Numero che, unito agli oltre 400 che hanno optato per la salita al Pordenone o al Guercino aderendo alla proposta Mirabili Prospettive (c’è stato il sold out), fa quasi 1.500 turisti approdati a Piacenza in due giorni per osservare le sue bellezze artistiche e architettoniche.