Turismo in crescita nel primo trimestre: pernottamenti a Castell’Arquato +89%

Turismo piacentino in crescita nel primo trimestre 2024. Le presenze fanno segnare un +6,8% rispetto allo scorso anno, mentre i pernottamenti sono cresciuti del +2,9%.

Sono i dati, ancora provvisori, elaborati dalla Regione Emilia-Romagna, dai quali si evince in genera il buon stato di salute del turismo.

I DATI REGIONALI

Cresciute in Emilia-Romagna nei primi tre mesi dell’anno in corso le presenze di turisti italiani e stranieri: + 9,9% rispetto al 2023 (+ 11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019).

Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+ 15,9% rispetto al 2019).

In percentuale, le Città d’arte e d’affari, trainate dalle Destinazioni Turistiche, pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presenze e il 47,6% degli arrivi complessivi, seguite dalla Riviera (31,8% delle presenze e 27,9% degli arrivi).

I DATI DI PIACENZA

Con oltre 25mita presenze Piacenza vede aumentare dell’11% i turisti in città, con una preponderanza di quelli italiani rispetto agli stranieri. Trend inferiore per i pernottamenti, attestato all’8,4%, anche in questo caso con una forte incidenza di provenienze nazionali.

Località collinari e Appennino

Il miglior trend positivo è fatto segnare dalle località dell’Appennino, sia in abito regionale che provinciale, dove i turisti sono aumentati del 33% e i pernottamenti del 9,4%.

Sempre in tema di pernottamenti l’exploit arriva da Castell’Arquato (+89,3%) seguito da Bobbio (+34,9%), mentre gli incrementi più alti di presenze sono stati segnati a Castel San Giovanni (+29,3%) e Piacenza (+10,9%).

ARRETRA CASTELVETRO

Drastico calo invece per Castelvetro, dove le presenze sono scese del 20,8% e i pernottamenti del 40,8%.