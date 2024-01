A Piacenza balzo del turismo. Un euro su tre speso nei bar: “Ma bisogna sapere l’inglese”

Nel turismo c’è il balzo e c’è il passo. Il balzo Piacenza lo ha fatto lo scorso anno rispetto al 2019 pre Covid, con più 18,9 per cento di presenze fra gennaio e novembre, ultimi dati utili forniti da Destinazione Turistica Emilia. Il passo, pur sempre apprezzabile, riguarda il confronto con il 2022 (+2.9 per cento). Bene. Ma ancora poche Frecce fermano in stazione, non c’è alcun attracco per motonavi sul Po e conviene pure studiare le lingue per avere almeno un approccio basico al cliente straniero che ordina al bar o al ristorante, anche perché aumentano gli americani nel Piacentino. Tanto che Confesercenti – annuncia il direttore Fabrizio Samuelli – istituirà dei corsi. Un euro su tre del turista viene speso in bar e ristoranti, sottolinea Cristian Lertora (presidente Fiepet Piacenza) che punta a veder resa strutturale la possibilità di tenere tavolini nei dehors secondo le semplificazioni attuate durante il Covid.