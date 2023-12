Bilancio 2023 del sindaco. “Firmato l’addendum, piazza Cittadella cambierà volto”

Firmato l’addendum tra la società privata Gps e il Comune di Piacenza per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, “un’area che oggi si trova in una situazione indecorosa”. Ne ha dato notizia oggi il sindaco Katia Tarasconi, nel tradizionale appuntamento natalizio con i mezzi di informazione per fare il punto sull’attività dell’esecutivo di palazzo Mercanti nel 2023. Ecco dunque il punto di svolta nella delicata e intricata partita che riguarda la costruzione del maxi posteggio davanti a palazzo Farnese, nell’ambito dell’appalto con Global Parking Solution che è strettamente legato anche all’aumento delle tariffe per le strisce blu in città a partire dal 2024.

Quale visione di Piacenza? Tarasconi ha risposto così: “Una città attrattiva, che fa parlare di sé, attenta alla riqualificazione e con l’ospedale all’interno del perimetro della tangenziale per uno sviluppo urbanistico sostenibile”. C’è un “vulnus” però, a detta del sindaco: il parco della Pertite, che “non è di proprietà del Comune” e per cui “abbiamo chiesto il costo di demolizione delle strutture interne”.

Sulle strategie culturali dell’amministrazione, Tarasconi ha puntualizzato che “la mostra dei Fasti di Elisabetta Farnese sta riscuotendo un ottimo successo, provato anche dalle recensioni molto positive”. Riguardo invece il “trasloco” ad Aosta del Ritratto di signora di Klimt, quadro-simbolo della galleria Ricci Oddi di Piacenza, il sindaco ha rivendicato l’opportunità di questa decisione in quanto “le opere vengono prestate in tutti i musei d’Italia, anche dagli Uffizi di Firenze, e le risorse provenienti dalla cessione temporanea saranno utilizzate per interventi a favore della Ricci Oddi. La presenza del Klimt ad Aosta è una fonte di marketing anche per Piacenza, perché si richiama il legame della tela con il nostro territorio. Anche qui – ha aggiunto Tarasconi – si sta lavorando all’arrivo di un’importante opera in prestito”.

IL BILANCIO DELLA GIUNTA – “I primi diciassette mesi di mandato sono stati lunghi e impegnativi” ha sottolineato Tarasconi, elencando alcuni risultati secondo lei raggiunti a palazzo Mercanti: la riorganizzazione interna dell’ente, l’attivazione di sportelli digitali per semplificare alcune procedure burocratiche, il piano assunzioni che “porterà circa 150 nuovi dipendenti entro la fine dell’anno in Comune”, l’arrivo di 17 agenti in rinforzo alla polizia locale, l’incremento dei turni di servizio dei vigili urbani, la costituzione di un nucleo anti-degrado, il potenziamento del centralino e dei sistemi informatici, la digitalizzazione delle pratiche edilizie, il lancio del nuovo sito web comunale e dell’app Municipium per le segnalazioni sui lavori pubblici (“ma ci vorrà un anno per entrare a regime al meglio”), il baratto amministrativo per premiare i volontari attivi nelle piccole manutenzioni in cambio di uno sgravio fiscale, il piano straordinario delle potature, i grandi eventi come Radio Bruno in piazza Cavalli lo scorso giugno e il Festival del pensare contemporaneo fino al prossimo Capodanno con i Planet Funk, la trasformazione della galleria Ricci Oddi in fondazione, l’organizzazione della tappa locale del Tour de France in vista di luglio 2024 “per permettere al resto del mondo di ammirare le bellezze del nostro territorio, anche a favore di telecamere”.

Poi Tarasconi ha dato uno sguardo alle principali partite urbanistiche sbloccate, in attesa di avvio o completamento: il recupero dell’ex Manifattura Tabacchi attraverso il partenariato pubblico-privato, la trasformazione delle ex scuderie di Maria Luigia nella nuova sede del mercato coperto con la demolizione dell’attuale struttura di vendita (“un progetto ambizioso per dare un nuovo volto a piazza Casali e piazza Cittadella, biglietto da visita della città”) e la riqualificazione dell’area ex Camuzzi.