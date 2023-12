Klimt superstar ad Aosta. “Ma Piacenza senza il capolavoro proprio nelle feste di Natale”

Il Klimt “piacentino” è superstar ad Aosta. Ma nella nostra città le titubanze non mancano: perché la principale opera della galleria d’arte moderna Ricci Oddi è stata prestata proprio nel periodo di punta per il turismo culturale locale? Le polemiche sullo spostamento temporaneo del “Ritratto di signora” dal museo di via San Siro al Forte di Bard, dove viene presentato come quadro-evento che impreziosisce fino al 10 marzo gli spazi della Cappella militare, si sono diffuse sui social network nei giorni scorsi. L’eco è arrivato anche in consiglio comunale, dove gli esponenti di centrodestra Jonathan Papamarenghi, Luca Zandonella e Federica Sgorbati hanno incalzato la giunta Tarasconi sull’inopportunità di rinunciare a uno dei grandi biglietti da visita di Piacenza – il Klimt appunto – durante le festività e in concomitanza a un’altra mostra promossa dal Comune, i Fasti di Elisabetta a palazzo Farnese.

Intanto, ad Aosta, il “Ritratto di signora” attira il notevole (e preventivato) flusso di turisti: i responsabili della mostra nel Forte di Bard, interpellati da Libertà, fanno sapere che il “Ritratto di signora” “sta suscitando un altissimo interesse da parte del pubblico” tanto che “nei soli primi dieci giorni di apertura a dicembre i visitatori sono stati oltre 2.200”. Ingressi che si contano in quasi un trimestre nella galleria piacentina, casa – seppur non oggi – del Klimt. Nei primi dieci mesi del 2023, infatti, l’ente di via San Siro ha registrato 8.048 accessi totali, aggiungendo ai biglietti venduti gli omaggi e le scolaresche. Ovvero poco più di 25 visite medie al giorno. Altri tempi – come rilevano i detrattori sui social e nei corridoi politici – rispetto alle code in città per ammirare il “Ritratto di signora” nella maxi mostra organizzata nella primavera del 2022, con punte di presenze fino a 1.800 al giorno. Fatto sta che ora il capolavoro di Klimt non c’è e su Facebook qualcuno scrive: “Sabato scendo a Piacenza in giornata con alcuni amici di Sondrio. L’idea era quella di andare alla Ricci Oddi. Ma ora che il quadro-principe non c’è, mi sa che salto”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: