Ricci Oddi, 125 accessi nella festività del 25 aprile. Ora attesa per il nuovo presidente

Con il Klimt di nuovo a “casa” e il ponte festivo, la Ricci Oddi rialza la testa. Ieri, in occasione del 25 aprile, la galleria d’arte contemporanea in via San Siro a Piacenza ha registrato l’accesso di circa 125 visitatori. Il dato relativo all’apertura straordinaria – il museo è chiuso nella maggior parte delle date festive – viene comunicato dalla direttrice Lucia Pini: “La Ricci Oddi accoglierà il pubblico anche il 1° maggio, e presto – aggiunge Pini – si inaugurerà un’iniziativa con protagonista Umberto Boccioni“.

La galleria piacentina, dunque, ha riscontrato un interesse incoraggiante da parte dell’utenza, complice inevitabilmente il ritorno del Ritratto di signora di Klimt dopo il prestito al Forte di Bard ad Aosta. In tutta Italia, va detto, i musei hanno raccolto numeri notevoli durante la festività del 25 aprile.

CHI SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE?

Intanto la Ricci Oddi resta in attesa di definire la sua futura governance. Dopo le dimissioni del divulgatore Jacopo Veneziani come presidente dell’ente, la sindaca Katia Tarasconi sembrerebbe orientata a una figura di esperienza: l’ipotesi più accreditata, ad oggi, è quella di Massimo Toscani, notaio ed ex presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Serve prima un passaggio tecnico, un avviso pubblico che fornisca una cornice ufficiale, e che è stato diramato nei giorni scorsi.