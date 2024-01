La “Signora” di Klimt fa volare il Forte di Bard: 11mila presenze nelle festività   

Oltre 11mila le presenze registrate dal primo dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: i misteri del “Ritratto di signora” di Gustav Klimt hanno affascinato il pubblico del Forte di Bard, in provincia di Aosta. Il dipinto più famoso della Galleria Ricci Oddi di Piacenza è in prestito per una mostra intitolata “Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro” che proseguirà fino al 10 marzo. Il Forte di Bard ha registrato complessivamente 30mila presenze nel periodo festivo, con un incremento del 29,75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Klimt “piacentino” ha sicuramente contribuito al successo.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI