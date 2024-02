“Ritratto di signora” di Klimt: 27 anni fa la scoperta del furto. Ascolta il podcast

Sono passati 27 anni dal giorno in cui fu scoperto il furto del “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt. L’opera venne sottratta dalla galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza in circostanze mai chiarite e diventò una tra le opere più ricercate al mondo. Il ritrovamento è altrettanto avvolto nel mistero: il dipinto ricomparve il 10 dicembre 2019 in una botola nel giardino della galleria stessa.

Liberta.it ha dedicato al mistero del quadro il podcast “Dove sei stata? Dal furto al ritorno del Klimt” di Nicoletta Marenghi ed Ermanno Mariani.

