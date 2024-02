Arte e teatro: le opere della Ricci Oddi raccontate al buio dal “fantasma” del fondatore

Dopo il grande successo dello scorso novembre, alla Ricci Oddi sono tornate ieri – in occasione della giornata “M’illumino di meno” – le visite accompagnate dal fantasma del fondatore interpretato dall’attore Alessandro Glorioso che, recitando i monologhi scritti per l’occasione dallo scrittore Gabriele Dadati, ha raccontato – in maniera suggestiva e in un percorso illuminato dalla sola luce di una torcia – alcune delle opere esposte in galleria.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI