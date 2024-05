In scena “Terrore e miseria del Terzo Reich”, frammenti di vita durante il regime

Andrà in scena sabato 25 e domenica 26 maggio alle 21 al Teatro San Matteo di Piacenza “Terrore e miseria del Terzo Reich”, nuovo spettacolo prodotto e allestito da Kabukista Teatro.

la trama

In un allestimento scarno e livido prendono forma momenti di vita quotidiana durante il regime nazista: persone comuni catturate in attimi di vita – da quella intima e familiare a quella lavorativa – durante i quali la pressione del regime mostra i lati più nascosti, pervasivi e incidenti nella quotidianità. Non ci sono né cattivi né buoni in quest’opera nella quale si mostrano le persone esattamente per quello che sono, con le loro forze e debolezze, meschinità e quotidiani atti di coraggio, timori e fragilità, gioie e dolori. La grandezza di questo testo sta proprio nel racconto oggettivo e sincero della possibilità che ciascuno – come la rana bollita di cui parla Chomsky – possa venir assuefatto poco alla volta a perdere la propria libertà e dignità, sacrificando alla sopravvivenza ideali, affetti, certezze. Un’opera che, seppure scritta durante l’avvento del nazismo in Germania, risulta ancora quantomai attuale e spinge a riflettere sul nostro quotidiano, sul mondo che ci circonda e sulla necessità di non considerare la libertà un bene acquisito ma una conquista quotidiana che richiede un impegno costante come individui e come società. I costumi, curati da Francesca Capri, e la scenografia richiamano un’idea di conformità indefinita dove il grigio informa ogni cosa a partire dall’anima delle persone in scena.

un dramma attuale

“Era molto importante mettere in scena questo spettacolo – spiega la regista Silvia Zacchini – perché, pur riguardando fatti che dal punto di vista storico ci sembrano lontani, raccontano qualcosa che purtroppo è ancora estremamente attuale.

Saranno dieci gli attori in scena, di tutte le età: Francesca Capri, Arianna Farao, Francesco Ghezzi, Francesco Grecchi, Salvatore Mortilla, Elia Passeri, Melissa Rizzi, Anna Signaroldi, Maria Tagliafichi e Serena Varrucciu. Fanno tutti parte di KabStudio, la nostra compagnia composta da attori semiprofessionisti o professionisti che recitano da tanto tempo. Vi aspettiamo”.