Gli attori della Filo in scena al Teatro San Matteo con “Le false confidenze”

A un anno dal successo delle “Intellettuali” di Molière, il regista Mario Mascitelli è tornato anche in questa stagione a dirigere gli attori della Società Filodrammatica Piacentina.

le false confidenze di marivaux

Ma è un Settecento un po’ diverso quello tratteggiato da Pierre De Marivaux in “Le false confidenze“, in scena sabato 18 e domenica 19 maggio alle 21.00 al Teatro San Matteo di Piacenza all’interno della rassegna “Teatro e Oltre”.

Una nuova produzione molto attesa che mette sul palco otto tra i migliori attori della scuderia di via San Siro, di svariata età ed esperienza: Selena Buzzetti, Paolo Dallatorre, Sara Fulgoni, Alessandro Glorioso, Giuseppe Orsi, Anna Signaroldi, Marcello Tassi e Anna Rosa Zanelli.

la trama

Marivaux è considerato un padre della commedia di sentimento. E tutto, in quest’opera, muove dall’amore. Un amore difficile, se non impossibile. Il timido Dorante, giovane di famiglia onorata e stimata, si trova in rovina. Innamorato della vedova Araminta, con l’aiuto del servo (nonché suo ex cameriere) Dubois si fa assumere dalla donna come intendente, ma non trova il coraggio di dichiararsi. L’astuto Dubois prende le redini del gioco, conducendo la storia verso il suo lieto fine come un abile burattinaio, manovrando le chiacchiere, i capricci, le avidità e le irruenze di un quadro famigliare piuttosto movimentato. Un testo imperniato sul linguaggio e sul potere delle parole degli altri, sempre proporzionale al credito che gli si vuol dare.

Un gioco drammaturgico che promette di risuonare assai attuale, nel tempo opaco che attraversiamo. Info e prenotazioni: 3482680228 (anche WhatsApp) e [email protected].