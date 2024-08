Fondazione Fare Cinema, via alle iscrizioni per il corso gratuito in Drammaturgia

Ufficialmente aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso di Drammaturgia promosso da Fondazione Fare Cinema. Scadono il 30 settembre i termini per le candidature. Il corso si svolgerà a Piacenza e a Bobbio. Sarà a numero chiuso e gratuito ed è realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna.

Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini, in collaborazione con il Festival di Teatro Antico di Veleia, annuncia l’apertura del bando d’iscrizione alla seconda edizione del corso di alta formazione “IL Drammaturgo. Scrivere per il teatro: dall’idea alla scena” che si svolgerà da fine ottobre 2024 a fine marzo 2025 a Piacenza (presso XNL Cinema e Teatro) e a Bobbio.

Il corso, che si affianca a quello già esistente di scrittura per il cinema, sarà condotto per questa nuova edizione da due pluripremiati protagonisti della scena teatrale contemporanea: Letizia Russo, drammaturga italiana tra le più note a livello nazionale e internazionale, docente di drammaturgia sia in Italia che all’estero, i cui testi sono tradotti e rappresentati in tutto il mondo, Premio Ubu nel 2003 con Tomba di cani e Renato Sarti, autore di testi dal forte impegno sociale e civile come Muri – prima e dopo Basaglia o Nome di battaglia Lia (per il quale è stato insignito della medaglia della Presidenza della Repubblica), nonché attore e regista.

Scrittura per teatro

“Ho progettato questo corso sulla drammaturgia, quindi sulla scrittura per il teatro – sottolinea Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema e di XNL Teatro e Cinema – come percorso formativo parallelo al nostro storico corso sulla sceneggiatura, quindi sulla scrittura per il cinema. Questa seconda edizione del corso di drammaturgia rafforza il progetto al quale stiamo lavorando da tempo con Fondazione di Piacenza e Vigevano: quello di una continua alta formazione che coinvolge in modo parallelo cinema e teatro e che trova la sua sede al secondo piano di XNL e il suo nucleo pulsante in Bottega XNL – con i due percorsi ‘Fare Cinema’ e ‘Fare Teatro’ -, per poi articolarsi in ulteriori declinazioni (come appunto questa) e che vede la sua perfetta realizzazione geografica nella triangolazione tra Piacenza, Bobbio e Veleia”.

corso gratuito

Il corso, gratuito perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, a numero chiuso, ha una durata di 620 ore totali non consecutive, di cui 220 ore d’aula e 400 ore di lavoro individuale e project work, e, com’è nella tradizione di Fondazione Fare Cinema, sarà altamente professionalizzante, calando fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro del drammaturgo, l’autore per la scena, capace di accompagnare il testo dalla fase di scrittura a quella della rappresentazione, indirizzando la propria scrittura alla parola agita sul palco.

Obiettivo del corso è concorrere alla creazione di professionalità competenti nell’ambito della scrittura per il teatro. Le principali tematiche trattate saranno la scrittura drammaturgica, la ricerca e l’analisi delle fonti per ambientazione e personaggi, l’adattamento drammaturgico, il passaggio dalla parola scritta alla parola “incarnata”. A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

A chi è rivolto il corso

“Il drammaturgo – Scrivere per il teatro: dall’idea alla scena” è un percorso di alta formazione in scrittura per il teatro, rivolto a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che abbiano assolto l’obbligo di istruzione/formazione.

Chi desidera candidarsi deve inviare la scheda d’iscrizione, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo mail [email protected] entro e non oltre il 30 settembre 2024. La scheda di iscrizione, le istruzioni per la candidatura e le informazioni sul corso si trovano ai siti www.fondazionefarecinema.it e www.veleiateatro.com. È prevista una prova di selezione, composta da una parte scritta ed una orale.