Lultimaprovincia arriva stasera a Bobbio con acrobazie e spensieratezza

Le insegne de Lultimaprovincia sventoleranno questa sera, 19 agosto, a Bobbio in un doppio spettacolo ad ingresso gratuito. Si comincia in Piazza Duomo dalle ore 21 con “Petìt frère” della compagnia francese T’es rien sans la terre e si prosegue alle ore 22 nel Chiostro di San Colombano con la compagnia Microband in “Duel”. In caso di maltempo, è consigliabile scrivere al numero WhatsApp 3331741885 per ottenere informazioni sul regolare svolgimento delle esibizioni e su eventuali cambi di location.

Ad aprire i giochi sarà il collettivo francese creato da Aurélie Dauphin: “Il nostro progetto, che in italiano si può tradurre ‘Non sei niente senza la Terra’, è un incontro tra poesia e circo contemporaneo, una piattaforma di contenuti che gira attorno al tema dell’ambiente. Sul palco, in un universo onirico e sensibile, si muovono quattro artisti che danno vita ad acrobazie con la ruota cyr, il palo cinese, le cinghie, il tessuto e il cerchio aerei. Numeri sorprendenti in uno spettacolo coinvolgente, per tutta la famiglia. In noi prevale il desiderio di partecipare alla tutela dell’esistenza su questo pianeta. E poiché siamo artisti, è con l’arte che scegliamo di farlo. La natura è ciò che ci connette alla nostra umanità, quindi ne parliamo, danziamo su di essa, la sperimentiamo attraverso i nostri corpi che essa nutre. Da questa filosofia è nata la volontà di fondare una compagnia di artisti impegnati per l’ambiente”.

Il pubblico di Bobbio, alle 22, si sposterà, come detto, nel Chiostro di San Colombiano per inebriarsi del sentore comico della Microband. Dopo il grande successo internazionale di “Classica for dummies”, con oltre 300 repliche nei teatri di tutta Europa, la Microband presenta “Duel (The best of)”, uno spettacolo in cui i due funamboli del pentagramma Luca Domenicali e Danilo Maggio hanno raccolto il meglio del loro ricchissimo repertorio e inserito una serie di numeri totalmente nuovi, sempre caratterizzati dal connubio tra musica, virtuosismo e comicità. “Duel” è una passeggiata musicale condotta ad un ritmo vertiginoso e condita di gag, sorprese e incredibili invenzioni. “Duel” ha debuttato con successo a Berlino nel maggio 2022. Formata nel 1983 dal duo Domenicali e Maggio, la Microband viene scoperta da Pupi Avati nel 1985 e lanciata da Renzo Arbore nel 1987.