Rete cultura Piacenza, 20mila euro per musica, teatro e cinema in città e periferia

Arricchire l’offerta culturale della città grazie alla collaborazioni di enti e associazioni. Questo l’obiettivo di “Sistema cultura Piacenza”: seconda edizione del bando comunale che, in continuità con il lancio avvenuto nel 2023, mette a disposizione un contributo economico di 20 mila euro a sostegno di un cartellone composito da arti visive, cinema, danza, teatro, musica e fotografia. L’anno scorso i fondi a disposizione furono 40mila.

Teatro in periferia

“Per ciascuno di questi ambiti – spiega l’assessore alla Cultura Christian Fiazza – abbiamo già definito una scansione temporale, in modo che i diversi appuntamenti non si sovrappongano ma creino un vero e proprio percorso che accompagnerà, tra arte e intrattenimento, la stagione autunnale e l’inizio dell’inverno, con particolare attenzione anche all’accessibilità degli eventi, tutti con ingresso gratuito e alla distribuzione sul territorio”. Dal primo al 13 ottobre aprirà, per esempio, il futuro cartellone e del “Teatro in Periferia” con la previsione da parte del Comune di realizzare almeno due spettacoli in location al di fuori del centro. Per il progetto teatrale è a disposizione un contributo di 7 mila euro.

Cinema Piacenza

È invece fissato dal 20 ottobre al 10 novembre lo spazio dedicato ad arti visive, cinema e fotografia, intitolato “Cinema a Piacenza”: è previsto un contributo di 3 mila euro, per almeno due proiezioni cinematografiche nell’ambito di una rassegna che si svolga in location private. “Anche in questo caso – sottolinea l’assessore Fiazza – abbiamo specificato l’importanza della scelta di film con tematiche sociali ben delineate e una spiccata sensibilità alle dinamiche evolutive ambientali, perché possa essere un’occasione anche di riflessione sulle emergenze del nostro tempo”.

Le note di Verdi nella magia del Natale

Atmosfera di festa per la programmazione musicale, che tra il 9 e il 15 dicembre dovrà dare vita al progetto “Le note di Verdi nella magia del Natale”, potendo contare su fondi per 3mila euro e sullo scenario della Cappella Ducale di Palazzo Farnese per la realizzazione di un concerto, eventualmente intervallato da letture e talk, dedicato al Cigno di Busseto.

La danza delle rondini Farnesiane

Si articolerà tra il 16 e il 29 dicembre, infine, il progetto “La danza delle rondini Farnesiane”. A disposizione un contributo di 7 mila euro, per due spettacoli di balletto (nella cornice della Cappella Ducale) che abbiano come filo conduttore l’antitesi tra l’inverno che avvolge il Palazzo e le rondini che, al loro ritorno, annunceranno la primavera.

“Le proposte che verranno presentate – aggiunge l’assessore – non dovranno essere oggetto di altri finanziamenti da parte del Comune di Piacenza, che potrà, su specifica richiesta da avanzare già in fase di candidatura, valutare di mettere a disposizione ulteriori attrezzature e concedere spazi in uso temporaneo o esentare dal canone di occupazione del suolo pubblico. Potranno partecipare enti, istituzioni, associazioni, compagnie teatrali, scuole di danza, insomma tutti i soggetti che, almeno dal 2020, svolgano attività artistiche e culturali nei settori di riferimento del bando. La Commissione valuterà in modo particolarmente positivo i progetti che siano frutto della collaborazione tra più realtà, attribuendo sino a 35 punti laddove emerga un lavoro di squadra”.

anno giubilare

Il 24 dicembre di quest’anno verrà inaugurato l’anno giubilare che durerà fino al dicembre 2025. “SI prevedono 35 milioni di pellegrini in un anno a Roma – commenta Fiazza -. Per noi può essere un’occasione epocale e quindi dovremo essere bravi a organizzare eventi e iniziative che facciano conoscere il nostro territorio”.

come inviare le proposte

Le proposte, complete della documentazione specificata nel bando – consultabile, con evidenza anche in home page, sul sito del Comune di Piacenza – dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 settembre, in busta chiusa non trasparente, riportante la dicitura “Avviso pubblico Sistema Cultura Piacenza 2024”, in una delle seguenti modalità: consegna a mano agli sportelli Quic di viale Beverora 57; raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Protocollo del Comune di Piacenza, viale Beverora 57 (farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante); invio tramite Рec alla casella [email protected].