“Scarpette Rosse”, su Telelibertà il film “Orizzonte perduto” di Frank Capra

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Orizzonte perduto”, un film di Frank Capra del 1937 interpretato da Ronald Colman e Jane Wyatt. Ispirato al romanzo omonimo del 1933 di James Hilton e ad un episodio vero avvenuto tra le montagne dell’Himalaya il film è ambientato durante la guerra sino-giapponese, e segue un gruppo di occidentali – guidati dal diplomatico e letterato inglese Robert Conway – in fuga dal conflitto che arriveranno in una valle isolata e solitaria chiamata Shangri-La.