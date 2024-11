Lugagnano, nato il collettivo “29018” per prendersi cura del paese tra libri e cultura

A Lugagnano è nato il gruppo “29018”, che prende in prestito il codice di avviamento postale per evidenziare come prendersi cura del paese sia il loro principale desiderio.

Dieci amici, tra i diciannove e i trent’anni, che hanno evidenziato una carenza nell’ambito della promozione culturale e hanno così deciso di agire senza aspettare che la soluzione piovesse dal cielo. Mentre si perdono tra i loro libri preferiti, che spaziano dal genere fantasy ai classici di Agata Christie, passando per il XII secolo con Ken Follet, pensano alle iniziative da alimentare: dopo la pesca di beneficenza in occasione della fiera fredda ottobrina, stanno organizzando una tappa fuori porta per assistere, domenica 8 dicembre a Limbiate, allo spettacolo del concittadino Jacopo Veneziani.

Doveroso il loro indice: Alessandro Bosini, Antonio Digiaro, Riccardo Dondoli, Francesca Fortinelli, Marcello Leppini, Federico Martinoli, Alice Pallastrelli, Alessia Rivioli e Jessica Silva. Insieme dedicano un pensiero ai cittadini di Lugagnano, ringraziando l’amministrazione comunale per il supporto ricevuto fin dall’inizio: “Vi chiediamo di aiutarci nel migliorare ad avvalorare questa piccola gemma in val d’Arda. La nostra porta è sempre aperta”.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ