Al San Matteo “Le false confidenze”, commedia che fa riflettere sulle bugie

Si fa spazio sabato 18 e domenica 19 maggio alle 21.00 al Teatro San Matteo di Piacenza la nuova produzione della Società Filodrammatica Piacentina. “Le false confidenze” di Marivaux, adattamento e regia di Mario Mascitelli. In scena otto attori di diverse generazioni, nei costumi e scene di Loredana Vallisa: Selena Buzzetti, Paolo Dallatorre, Sara Fulgoni, Alessandro Glorioso, Giuseppe Orsi, Anna Signaroldi, Marcello Tassi, Anna Rosa Zanelli.

una commedia sentimentale dal riso amaro

Dopo 20 anni di lontananza Mascitelli è di nuovo alla “Filo” per il secondo anno di fila: “Nel 2023 è stato un felice ritorno a casa e allora ci riproviamo – dice il regista – con una commedia sentimentale dal riso amaro, che fa riflettere sulla forza delle bugie nella storia. Un tema che attanaglia la nostra epoca. Tutto sarà ambientato in un salone di bellezza anni ‘50 o ‘60. Ombrelli al posto dei bastoni da passeggio e uomini in doppiopetto invece che in livrea. Abbiamo cercato di alleggerire un’opera tutta testo, storia e dialoghi che lascia poco spazio ai momenti “off”. Ottimo il cast alle prese con personaggi e copione difficili. Avevo già incontrato l’anno scorso solo metà degli attori ma anche con i meno navigati è stato un bellissimo percorso. Un lavoro concentrato sulla parola, intenzione, sfumatura e il saper dare movimento ad una scena che non cambia”.

Piccolo spoiler: sul palco, due poltrone con caschi. “Le ho portate apposta da Parma, le avevo usate come troni per un Macbeth”. Agli attori della “Filo” Mascitelli ha chiesto impegno: “Inizialmente un incontro al mese, nelle ultime settimane tutti i giorni. Lavoro meglio con loro che con tanti professionisti, che a lungo andare perdono cuore, passione e impegno. Qui abbiamo giovani di belle speranze e arrivato ad una certa esperienza ed età, mettermi a loro disposizione è la cosa più bella”.