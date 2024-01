Trasformazione sociale per la Galleria d’Arte Ricci Oddi: ora è ente del Terzo settore

E’ giunto a compimento il processo di trasformazione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi in Fondazione del Terzo Settore. Quindi la nuova ragione sociale della Galleria diventa Fondazione Galleria d’Arte Moderna Giuseppe Ricci Oddi – Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, Fondazione Galleria Ricci Oddi – ETS. Rimane invece invariata la denominazione al pubblico.

La trasformazione in Fondazione ETS e la conseguente iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore consentono alla Galleria l’acquisizione di personalità giuridica, conferendole una struttura adeguata al rilevante patrimonio artistico posseduto e ampliano le possibilità di accesso ai bandi per il reperimento di risorse e a richieste di finanziamento pubbliche e private. Permettono inoltre l’accesso ai finanziamenti del 5 per mille e di riconoscere a privati, enti o imprese che si rendano autori di liberalità, agevolazioni fiscali per mezzo della detrazione dall’imposta o della deducibilità dal reddito.

Il Presidente della Galleria, Jacopo Veneziani e tutto il Consiglio di Amministrazione della Galleria – d’ora in poi Consiglio Direttivo della Fondazione – desiderano ringraziare le Amministrazioni comunali che hanno accompagnato il processo di trasformazione e i professionisti e tutti coloro che si sono adoperati per il suo compimento.