Dal prestito della “Signora” di Klimt 50mila euro. Previsto nuovo allestimento

“Ritratto di Signora” di Gustav Klimt ha conquistato i turisti di Forte di Bard in Valle d’Aosta. Dal 1° dicembre al 7 gennaio l’opera è stata visitata da oltre 11 mila persone. Rientrerà a Piacenza a metà marzo, in previsione del nuovo allestimento dentro a una teca disegnata da Studio Lissoni. L’assessoresottolinea anche l’ottimo ritorno di introiti a beneficio della Galleria Ricci Oddi: per tre mesi di prestito sono stati versati da Forte di Bard 50 mila euro, pari ad un intero anno di incassi della Galleria di via San Siro.