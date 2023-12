Dalle buche al degrado, via alle segnalazioni tramite app. Sindaco: “Scelta coraggiosa”

È ufficialmente attiva la nuova app “Municipium”, presentata stamattina nella sala consiliare di palazzo Mercanti, con cui l’amministrazione Tarasconi investe su un contatto più diretto e immediato con i cittadini. Si apre infatti la “diga” delle micro-segnalazioni su buche stradali, piante cadute, cartelli divelti, recinzioni rotte e marciapiedi sconnessi: la piattaforma, scaricabile gratuitamente sui telefonini con sistemi Android e Apple, consente infatti di inviare le istanze riguardanti criticità, degrado o necessità di manutenzione.

“Un nuovo strumento di grande accessibilità e facilità d’uso – sottolinea l’assessore all’innovazione digitale Simone Fornasari – che rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione intrapreso per fare, di Piacenza, una realtà sempre più smart. A pochi mesi dall’avvio di un altro sistema che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana, ovvero l’archivio digitale delle pratiche edilizie, attiviamo in via sperimentale questo servizio che consentirà a chiunque, semplicemente attraverso il proprio smartphone, di portare all’attenzione degli uffici competenti la necessità di intervenire a tutela o ripristino del decoro urbano”.

Il progetto – realizzato dalla società Maggioli – è interamente finanziato per 10mila euro dai fondi del Pnrr. Nell’app occorre individuare la categoria di riferimento (pulizia e rifiuti, verde pubblico e giardini, auto abbandonate e non solo) e il tema specifico della segnalazione:. Si apre così lo spazio per una descrizione, sintetica ma precisa, della criticità che si vuole condividere, con possibilità successiva di aggiungere una foto e di mappare con precisione la posizione. Resta comunque a disposizione negli orari di apertura dell’ente il centralino al numero telefonico 0523.492111.

Sul sito www.comune.piacenza.it e sui canali social dell’ente è disponibile un video che illustra il funzionamento della nuova applicazione tecnologica e mostra, attraverso un tutorial, come si proceda all’invio di una segnalazione. “Municipium” presenta numerose informazioni utili – dai punti di interesse al calendario degli eventi in programma in città – ma “la possibilità di coinvolgere attivamente i cittadini nella cura degli spazi pubblici – sottolinea il sindaco Katia Tarasconi – è per noi particolarmente significativa. Ciò che caratterizza questa nuova modalità di contatto è la possibilità, per l’utente, di monitorare passo dopo passo lo stato di avanzamento della propria segnalazione, ricevendo inoltre un riscontro finale sull’esito dell’intervento”. Il sindaco però evidenzia che “serve pazienza, ci vorrà un po’ di tempo prima che il nuovo meccanismo sia rodato all’interno degli uffici, dove si è cercato di creare una filiera proficua a partire dalla presa in carico delle istanze”.

Un progetto simile era stato accompagnato da numerose frizioni interne all’ex giunta Barbieri, e poi ridimensionato a fronte dei timori rispetto alla gestione dell’ondata di segnalazioni. “È chiaro, questa direzione può spaventare qualsiasi amministrazione comunale – commenta Tarasconi – perché la mole di istanze sarà importante. La nostra è una scelta coraggiosa e, speriamo, soddisfacente in futuro”.