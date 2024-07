Fiorenzuola, via libera al completamento del percorso ciclopedonale in via Scapuzzi

La giunta comunale di Fiorenzuola d’Arda ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante gli interventi di riconnessione urbana sul percorso ciclopedonale situato in via Scapuzzi, alla periferia est della città.

Attualmente, nella zona esistono due percorsi per la mobilità lenta che terminano a pochi metri di distanza, senza completare la percorrenza in sicurezza nel tratto di circa 140 metri lungo via Scapuzzi. Questa discontinuità, in un’area frequentata per la presenza di un esercizio commerciale, ha implicazioni sia sulla sicurezza che sulla funzionalità del percorso.

Il progetto, redatto dagli uffici comunali del settore Programmazione e gestione del territorio e approvato dalla giunta comunale, prevede la sistemazione della fascia verde adiacente a via Scapuzzi e la realizzazione di una pista ciclopedonale in cemento per connettere i due tratti esistenti. Per garantire il passaggio sicuro dell’utenza debole e migliorare la sistemazione dell’area, sarà razionalizzato il sistema di raccolta delle acque bianche con una fascia di ghiaia dotata di caditoie, separando il percorso ciclopedonale dall’asfalto di via Scapuzzi.

A completamento dell’intervento e per garantire ulteriore sicurezza, saranno installati pali in acciaio zincato con linea elettrica interrata per l’impianto di pubblica illuminazione, con corpi illuminanti a Led. La durata prevista dei lavori è di centoventi giorni dalla consegna alla ditta appaltatrice, con una spesa complessiva stimata di 90 mila euro.

“Riteniamo questo intervento molto importante e pienamente funzionale – hanno commentato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’assessore comunale ai lavori pubblici, Massimiliano Morganti – nell’ottica di completare il percorso di mobilità lenta in un’area particolarmente frequentata da pedoni e ciclisti, garantendo loro la necessaria sicurezza per la percorrenza di questo tratto.”