Palazzo Spezieria, dal Demanio i fondi per il progetto di riqualificazione

L’Agenzia del Demanio, in virtù del “Piano Città degli immobili pubblici” sottoscritto lo scorso aprile con il Comune di Piacenza, sosterrà interamente i costi per i servizi di ingegneria e architettura indispensabili per la futura riqualificazione del Palazzo delle Poste o Palazzo della Spezieria che si trova in via Roma a Piacenza e che un tempo ospitava gli uffici del Giudice di Pace.

Si tratta di un lavoro di progettazione per un totale di 657mila euro che saranno, come accennato, totalmente a carico del Demanio. Lo schema di convenzione tra Comune di Piacenza e la Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio è stato approvato l’altro giorno dalla giunta con un’apposita delibera che, di fatto, dà il via all’iter che porterà i tecnici a svolgere il proprio lavoro su un immobile di grande pregio del centro cittadino e attualmente in disuso da anni. Si tratta del quarto compendio immobiliare di Piacenza su cui il Demanio, che ne è proprietario, si impegna a effettuare lavori di progettazione, ispezione e accertamento senza i quali sarebbe impossibile immaginare una qualsiasi valorizzazione futura. Con una recente delibera, infatti, la giunta guidata dalla sindaca Katia Tarasconi aveva approvato un analogo schema di convenzione per lavori di ingegneria e architettura relativi a Bastione Borghetto, Torrione Fodesta ed ex caserma Dal Verme per un totale di oltre tre milioni di euro, anch’essi interamente a carico dell’Agenzia del Demanio.