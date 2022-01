Barocelli in finale a “The Voice Senior”. Supporto dei piacentini sarà decisivo

Prosegue a The Voice Senior l’avventura del cantante piacentino Roberto Barocelli che nell’ultima puntata del talent show di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, ha conquistato il pass per la finalissima, in programma venerdì prossimo, 21 gennaio, nella prima serata della rete ammiraglia Rai. Il vincitore di The Voice Senior sarà decretato tramite il televoto e quindi il supporto dei concittadini risulterà decisivo. Roberto, nelle semifinali, ha convinto la sua giudice di riferimento, Orietta Berti, con un’interpretazione che ha lasciato a bocca aperta un po’ tutti, conquistando il plauso dei colleghi in gara e anche il favore degli atri coach Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. La performance di Roberto, che nella sua quotidianità è un imprenditore impegnato nell’azienda fondata dal padre, è stata incorniciata nelle note di un brano cult di Renato Zero, “I migliori anni della nostra vita”.

