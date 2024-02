Il musicista Roberto Barocelli a “Lo specchio di Piacenza”, tra palcoscenico e famiglia

Fin da giovanissimo ha scavato tra i sogni con il sorriso di chi comprende la musica e il suo linguaggio universale. Il musicista Roberto Barocelli si presenta come un artista dalle molteplici sfaccettature, abbracciando con passione il mondo del canto, della produzione musicale, della scrittura e dell’arrangiamento. Due anime che si integrano armonicamente: quella dell’imprenditore e quella del rocker. Martedì 13 febbraio, alle 20,30, sarà lui il quarto ospite della prima stagione de “Lo specchio di Piacenza”, il nuovo format settimanale di Telelibertà, scritto e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Durante l’intervista, negli studi dello Spazio Rotative, il Baro, come affettuosamente lo chiamano i suoi fan piacentini, condividerà con i telespettatori la sua storia, dai primi passi nel mondo della musica, alle sue passioni, alla famiglia, passando per le sue canzoni e gli incontri che hanno segnato la sua carriera, inclusi quei momenti di visibilità nazionale che hanno arricchito il suo percorso artistico. Barocelli conserva l’entusiasmo di un ragazzino che si muove con leggerezza tra diversi ambiti creativi: dallo studio di registrazione di Vallera, dove si cimenta nella produzione e nell’arrangiamento, alla sua amata collezione di chitarre, fino al palcoscenico, dove esprime la sua arte con energia e talento, dimostrando una continua sete di conoscenza. La versione integrale delle puntate de “Lo specchio di Piacenza” è disponibile on demand sul sito teleliberta.tv.