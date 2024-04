Massimo Trespidi a Lo Specchio: “Gli studenti mi sorprendono ogni giorno”

Nel dodicesimo episodio della trasmissione di Telelibertà “Lo Specchio di Piacenza” è stato Massimo Trespidi, presidente del Conservatorio Nicolini e consigliere comunale di minoranza per la “Civica Barbieri-Liberi”, a raccontarsi martedì 9 aprile.

insegnante prima di tutto

Incalzato dalla domande della direttrice di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, Trespidi ha parlato del suo ruolo di insegnante e politico. “Mi sento soprattutto un docente, sono 38 anni che la mattina entro in classe per insegnare filosofia. L’aspetto che più mi affascina nel rapporto con gli studenti? La loro capacità di innovare e proporre nuove idee, di sorprenderti con la loro audacia. Un buon educatore, che non dovrebbe mai smettere di imparare e di approfondire le proprie conoscenze, ha il compito di risvegliare nei ragazzi il senso di partecipazione per essere protagonisti della loro condizione”.

la presidenza del CONSERVATORIO NICOLINI

Da agosto 2023 è stato nominato, dal Ministro dell’Università Bernini, presidente del Conservatorio cittadino. Nuove responsabilità ma anche nuove prospettive: “La parola chiave del mio mandato è ‘collaborazione’, voglio promuovere una maggiore interazione con le diverse istituzioni e la comunità locale. L’esperienza che sto vivendo è estremamente stimolante e gratificante. Con oltre 400 studenti, di cui più della metà provenienti da paesi stranieri, il Conservatorio è al centro di una vera e propria cittadella culturale tra i Filodrammatici, XNL, la Ricci Oddi e il Municipale. È importante portare la musica direttamente tra la gente contribuendo così a arricchire il tessuto sociale e culturale del territorio”.

la politica e la scomparsa della moglie

Figura poliedrica, di estrazione politica moderata, Trespidi nel 1985 si è iscritto alla Democrazia Cristiana. Dal 2009 al 2014 ha ricoperto la carica di presidente della Provincia (“Sono stato l’ultimo presidente eletto dal popolo, un errore la riforma delle Province”). A Palazzo Mercanti, dal 1998 al 2002, nella giunta Guidotti, ha ricoperto il ruolo di assessore alla cultura e vicesindaco di Piacenza. Trespidi ha parlato anche dei due figli, Andrea e Giovanni, con cui condivide la passione per la montagna, e dell’amata moglie Chiara, scomparsa nel 2016: “La ferita che ho provato è profonda e non si può rimarginare. Non posso fare a meno di esprimere gratitudine per chi mi hanno fatto conoscere Chiara. Non vivo questo dolore con rammarico, ma piuttosto con la consapevolezza di aver ricevuto tanto. Sono stato davvero fortunato ad averla incontrata e ad aver avuto la possibilità di amarla”.