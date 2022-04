“Petali”: è sbocciato ai Giardini Sonori il fiore musicale dei Five Souls

“Petali”: risveglio di primavera per i Five Souls. In autunno avevamo lasciato il giovanissimo quintetto piacentino vittorioso alla seconda edizione di “High school band”, laboratorio musicale dedicato dai Giardini Sonori – le sala prove comunali in Cavallerizza – ai gruppi studenteschi, finanziato dal progetto regionale “Declinare città al futuro”.

Dunque i ragazzi sono entrati per la prima volta in studio di registrazione, seguiti dal fonico Riccardo Demarosi e dal “tutor” Jacopo Rossi in veste di produttore e arrangiatore per mettere nero su bianco in forma professionale il nuovo singolo “Petali”, potente, melodiosa, poetica e ruffiana quanto basta gemma di pop-rock nostrano “under-18” pubblicata sugli “store” digitali e YouTube col bel videoclip di Niccolò Savinelli girato al Teatro Serra di Parco Raggio in collaborazione col Comune di Pontenure.

Le “cinque anime” sono Caterina Marzolini alla voce, Federico Guidotti alla chitarra, Elisa Romersi alla tastiera e cori, Nicole Rapetti al basso e Isacco Marchesi alla batteria, giustamente e meritatamente soddisfatti di questa esperienza fondante. L’avventura in studio e poi sul set “sono stati un impegno serio, ci hanno fatto crescere notevolmente rispetto alle nostre sessioni di prove molto anarchiche” confermano i ragazzi. Accanto alla freschezza dell’amicizia e del divertirsi insieme hanno sviluppato una consapevolezza nuova verso le loro capacità individuali (temprate dallo studio in Conservatorio, accademie e scuole di musica) e di gruppo.

Il brano “parla di libertà. Nelle due strofe si raccontano le solitudini di un ragazzo e di una ragazza come fossero due soffioni di primavera. Nel ritornello c’è l’incontro, la liberazione dalla chiusura e dalla lontananza”.