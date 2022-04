Klimt, tra i visitatori anche Jacopo Veneziani. Storia sui social e consiglio ai followers

Tra le migliaia di visitatori della mostra sul Klimt nel weekend di Pasqua, c’era anche Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, titolare di una rubrica in onda ogni sabato su Raitre nella trasmissione “Le parole della settimana”, condotta da Massimo Gramellini. Ogni giorno, Veneziani, lugagnanese classe 1994, dottorando alla Sorbona di Parigi, racconta l’arte sui social media e per l’occasione ha dedicato numerose clip su Instagram alla mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” allestita allo Spazio XNL di Piacenza. Veneziani racconta anche di aver incontrato per caso il custode della Galleria Ricci Oddi, Dario Gallinari, che lo ha accompagnato a visitare il luogo in cui il “Ritratto di Signora” è stato ritrovato dopo quasi 23 anni dal furto. Il divulgatore social consiglia ai suoi follower di visitare la mostra a Piacenza.

