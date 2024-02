“L’arte nell’epoca dei social”: gli studenti della Val d’Arda a lezione da Jacopo Veneziani

Raccontare l’arte nell’epoca della riproducibilità social: è questa la grande scommessa di Jacopo Veneziani, storico dell’arte, autore e divulgatore televisivo prima per “Le Parole” di Rai 3, oggi per “In altre parole” su La 7.

Venerdì mattina lo storico dell’arte è tornato a Lugagnano, nel paese in cui è cresciuto, per incontrare gli studenti della scuole medie. La matinèe, che si è svolta nella cornice del teatro comunale Anna Barani, è stata organizzata per dare il via ad un progetto finanziato dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, dal titolo “Viaggio creativo dalla storia dell’arte allo spettacolo dal vivo”.

“Attraverso questo progetto – ha spiegato l’assessora alla Cultura Alessandra Gatti – vogliamo avvicinare gli studenti al mondo dell’arte, guidandoli, in un viaggio attraverso le emozioni che ne derivano”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ