La Fondazione compie 30 anni, sei mesi di eventi in Santa Chiara. Al via sabato

Dall’hospice all’emporio solidale, dal sostegno alle iniziative culturali, teatrali e musicali ai grandi eventi, come la mostra su Klimt attualmente in corso. Sono soltanto alcune delle iniziative sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che si appresta a festeggiare i suoi primi trent’anni e lo fa con una serie di eventi in programma per tutto il 2022 in una location particolare, luogo simbolo per l’ente di via Sant’Eufemia: l’ex convento di santa Chiara sullo stradone Farnese.

Sabato 30 aprile partiranno le visite guidate, e poi spettacoli, concerti, musica, arte, teatro, mostre.

IL PROGRAMMA