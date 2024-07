“Note in Valle”, il 17 luglio parte il viaggio musicale tra i paesi della Val Trebbia

Una rassegna musicale itinerante nata per celebrare l’arte e promuovere le bellezze artistiche e culturali dell’intera Val Trebbia, da Gossolengo a Ottone. Tutto pronto per la quinta edizione di “Note in valle” che prenderà vita il 17 luglio a Travo con un concerto dedicato al tema della violenza di genere.

“Ci tenevo particolarmente a inserire nel programma dell’evento una serata incentrata sulla sensibilizzazione contra la violenza sulle donne” sottolinea il direttore artistico Serafino Tedesi che insieme a Gloria Pedrazzini ha fondato l’associazione Infonote nel 2016 prima di trasformarla in impresa sociale lo scorso anno.

La più grande novità rispetto alle precedenti kermesse riguarda l’uscita di Coli dalla squadra di comuni coinvolti. “Al suo posto siamo felici e orgogliosi di annunciare l’ingresso di Gossolengo che ci permette di ampliare l’arco d’azione del festival” commenta Tedesi. “Metteremo sul piatto una proposta variegata di concerti con voci e generi musicali sempre più diversificati – sottolinea il direttore artistico -. Fondamentale ancora una volta il sostegno di Banca di Piacenza, Fondazione Piacenza e Vigevano e Confindustria Piacenza”.

“Un festival che testimonia l’importanza di saper fare squadra – sottolinea Robert Gionelli, consigliere Fondazione Piacenza e Vigevano -. Un evento che riesce a valorizzare le bellezze della nostra provincia e le eccellenze musicali del territorio riuscendo a crescere anno dopo anno”.

Gli appuntamenti del festival “Note in Valle”

Il 17 luglio Travo ospiterà “Dietro al muro”- concerto contro la violenza sulle donne, Infonote Ensemble (8 elementi) & Elena Giardina voce.

Il 27 luglio a Rivergaro sarà la volta di “Tous les visages de l’Amour”, Paulette et les chansonniers, l’amore in tutte le sue forme nella canzone d’autore francese.

Il 3 agosto a Corte Brugnatella, andrà in scena un progetto dedicato alle musiche del Nord Europa dal nome “Near Northern-viaggio a nord”: Archimia string quartet.

Il 9 agosto a Zerba: “Lucio e Lucio”: Serafino Tedesi violino – Marcello Salcuni chitarra.

Il 10 a Agosto a Cerignale: “Meditazioni e riflessioni”: Trio Fluxus: Serafino Tedesi violino – Andrea Anzalone violoncello – Alessandro Zezza pianoforte.

Il 15 Agosto a Bobbio: “Musica e Musical”- un percorso tra le melodie più famose dei musical che hanno fatto la storia: Infonote pop ensemble & Matteo Becucci – Elena Giardina voci.

Il 17 agosto a Gossolengo: “Chamber Pop”: Archimia string quartet & Matteo Becucci

Agosto Ottone: “La grande tradizione della canzone d’autore Italiana” Marcello Salcuni chitarra – Elena Giardina voce.