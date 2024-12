“Un orso nei boschi della Val Trebbia?”: voci e avvistamenti sospetti

In giro se ne parla e non è la prima volta, visto che già nel 2015 ci fu chi giurò di aver visto un orso nei boschi di Ottone.

Questa volta però l’altitudine è decisamente più bassa: “Una cara amica non può giurare fosse un orso, certo, però…era abbastanza sicura di averlo visto, al mattino”, sottolinea un escursionista che chiede di restare anonimo.

“La zona dell’avvistamento è quella di Quaraglio, vicino a Perino. Ho cercato informazioni, per capire se fosse l’unica ad aver visto qualcosa del genere, e un agricoltore di Coli mi ha detto che in realtà altri sostengono la stessa cosa. Non è periodo di funghi, questo… A volte certe voci vengono messe in giro da chi è geloso dei propri segreti…”.

Altri si uniscono agli appelli: “Nella zona del Carevolo si parla di un orso già da due anni”, è un’altra voce raccolta. E altri ancora: “Ormai non ci si stupisce di nulla. Ci sono gli istrici, le volpi, i cinghiali, i cervi, i daini, i lupi, anche gli sciacalli, i tassi…”. Al bar, nella zona di Perino, non sono sconvolti: “Gli orsi a Brescia ci sono. Un’ora di auto da qui. In mezzo c’è il Po e c’è l’autostrada. Ma nulla è impossibile”.