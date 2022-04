“Le ragioni della pace” è il titolo del convegno organizzato dalla Cgil di Piacenza, nella sala Nelson Mandela della Camera del lavoro, per ribadire la necessità di far smettere le armi e far parlare la diplomazia.

Ospiti della chiacchierata il portavoce nazionale di Amnesty International, Riccardo Noury, e Luigi Giove, segretario nazionale Cgil.