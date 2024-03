Unieuro, accordo di premio per 350 lavoratori: fino a 2.200 euro in più all’anno

“A tutti i lavoratori diretti e indiretti dell’azienda BSB che opera nel magazzino Unieuro, circa 350 lavoratori, sarà riconosciuto per l’anno 2024 un premio di risultato di 1.200 euro al raggiungimento degli obiettivi”. Lo rende noto il sindacato Cgil, spiegando che inoltre “ci sarà un premio presenza individuale che può arrivare a un massimo di altri 760 euro nell’anno in corso, in più il ticket restaurant dal 1 marzo passa a 8 euro per ogni 4 ore lavorate nel giorno per un aumento complessivo di 250 euro rispetto all’anno precedente”.

Complessivamente, con gli accordi di secondo livello, i lavoratori avranno potenzialmente un aumento di circa 2.200 euro in più rispetto a quanto previsto dal Contratto Nazionale.

“Il tutto è stato approvato da una partecipata assemblea dei lavoratori – conclude la nota -. Come Filt Cgil e Fit Cisl siamo molto soddisfatti del risultato, perché solo così si difende il potere d’acquisto eroso in questi anni da un’inflazione altissima e inoltre si dà una risposta agli aumenti dei salari”.