Piacenza: Cgil e Uil contro il Ddl Sicurezza, presidio davanti alla prefettura

Domani, 25 settembre, anche a Piacenza è previsto un presidio contro il Ddl Sicurezza approvato alla Camera. Appuntamento alle 16.45 di fronte la Prefettura. Una mobilitazione che si terrà nelle principali città d’Italia. Cgil e Uil scendono in strada per dire no alla DDL che, secondo i sindacati, “ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso, che introduce nuovi reati penali nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati”.

Un Ddl che introduce il reato della resistenza passiva rendendo impossibile ogni forma di dissenso pacifica.