Cgil e Auser in lutto, si è spento Sergio Danese: “Pacato, ma determinato”

Lutto nel mondo sindacale e dell’associazionismo piacentino. Si è spento Sergio Danese, tra i tanti incarichi ex presidente dell’Auser e segretario Spi-Cgil.

“Le sue doti di pacatezza e determinazione sono virtù che ricorderemo per sempre, e che cercheremo di mettere a frutto, come il suo esempio. Alla famiglia e ai tanti compagni che gli hanno voluto bene e hanno lavorato con Sergio va l’abbraccio della Camera del lavoro di Piacenza e della Cgil tutta”, commenta Ivo Bussacchini, segretario generale della Cgil di Piacenza.

Danese inizia la sua attività di rappresentanza sindacale negli anni ’70 come delegato Cgil al Polo di mantenimento pesante e sarà lui tra i “giovani” a riportare la Cgil all’Arsenale dopo le grandi epurazioni per gli scioperi degli anni ’60 che portarono al licenziamento di sindacalisti e simpatizzanti dei partiti di sinistra.

In Camera del lavoro viene distaccato nella Funzione Pubblica tra gli anni ’80 e ’90, dove si occupa dei problemi del comparto degli stabilimenti militari e poi della sanità. A fine anni ’90 diventa presidente del comitato Inps di Piacenza e una volta in pensione entra nello Spi-Cgil diventandone Segretario generale a inizio anni 2000.

Finita l’esperienza Cgil, Danese passa in Auser, di cui sarà presidente per 8 anni: le battaglie per un invecchiamento attivo, il rilancio della Università dell’età libera e il fruttuoso lavoro per implementare un servizio di trasporto sociale protetto gratuito, insieme alla pubblicazione dei primi bilanci sociali dell’associazione di volontariato, sono tra le attività in cui ha profuso energia, passione e competenza.