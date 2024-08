Crollo del tetto a Vicobarone, l’appello di Auser: “Aiutateci a trovare nuovi spazi”

Passato lo sconcerto iniziale per il crollo, per fortuna senza vittime, di buona parte del tetto del salone parrocchiale di Vicobarone (di proprietà della diocesi), arriva l’onda lunga delle reazioni. Mentre i volontari Auser, che avevano in uso quei locali, lanciano un appello a chiunque possa aiutarli a reperire nuovi spazi e il sindaco Manuel Ghilardelli garantisce “massima disponibilità e collaborazione”, dalla minoranza consigliare Maria Grazia Molinelli, Antonio Mosti e Marco Bertaccini chiedono alla giunta una “pianificazione che investa in decoro, benessere e sicurezza per tutti i sette borghi” e cioè per Ziano e le sei frazioni.

Nel frattempo ieri la diocesi, proprietaria del salone, ha inviato una nota.

“In seguito al crollo del tetto del salone parrocchiale di Vicobarone, preso atto del verbale dell’intervento tecnico urgente realizzato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza, la Diocesi ha disposto di dare seguito, per quanto di sua competenza, alle indicazioni ricevute e a raccogliere ulteriori relazioni tecniche utili a comprendere nel dettaglio la dinamica del crollo parziale della copertura. Rimane fermo l’impegno, attraverso gli uffici diocesani preposti, ad aiutare il parroco e la comunità di Vicobarone a far chiarezza su quanto accaduto e a mettere in atto i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone e della preservazione dei beni”