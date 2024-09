La Diocesi rassicura: “Non c’è amianto tra le macerie del tetto crollato a Vicobarone”

Non c’è amianto tra le macerie del tetto del salone parrocchiale di Vicobarone, crollato nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto.

Lo chiarisce con un comunicato ufficiale la Diocesi di Piacenza e Bobbio: “L’immobile in oggetto – si legge – è di proprietà dell’ente parrocchia di San Colombano Abate in Vicobarone e non della Curia. Spetta quindi alla parrocchia provvedere alle opere di manutenzione dei beni in proprietà. La Curia tuttavia da subito è intervenuta mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e professionali. La Diocesi ha disposto, per quanto di sua competenza e attraverso gli uffici preposti, di raccogliere ulteriori relazioni tecniche utili a comprendere la dinamica del crollo parziale della copertura e, a salvaguardia della salute e della incolumità delle persone, ha incaricato il laboratorio Rei di Parma, specializzato nelle analisi chimiche e microbiologiche, alla verifica delle macerie, il quale con il rapporto di prova numero 11784 ha dichiarato l’assenza di amianto nei frammenti analizzati”.

La ditta incaricata dalla Curia sta inoltre procedendo nella verifica statica della porzione della copertura ancora in essere per garantire la sicurezza delle persone e la preservazione dei beni.